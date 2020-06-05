Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil yandı
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Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil yandı

Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil yandıBOLU'da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobilin motoru yandı.

05.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:40

Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil yandı

BOLU'da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobilin motoru yandı. Yangın nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nde araç yoğunluğu oluşurken, yanan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hamdi Bilir idaresindeki 34 HC 121 plakalı otomobil, tünelin içinde yanmaya başladı. Araç sürücüsü motor bölümünden çıkan dumanları fark ederek sağ şeritte durup araçtan indi. Yangına aracında bulunan yangın söndürme tüpüyle müdahale eden sürücü durumu, itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin de müdahalesiyle yangın aracın tamamına sıçramadan söndürüldü. Aracın motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, yanan otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil yandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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