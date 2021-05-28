Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'da çıkan yangın söndürüldü
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Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'da çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU Dağı Tüneli'nde seyir halindeyken lastiği alev alan TIR'da çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BOLU Dağı Tüneli'nde seyir halindeyken lastiği alev alan TIR'da çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım bir süre 2 şeritten sağlandı.

Ankara yönüne giden Murat Yardımcı idaresindeki 41 YE 939 plakalı TIR, bugün saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiine geldiğinde, sağ lastiği alev aldı. Alevler, TIR'ın çekici kısmını sardı. Aracı yol kenarına park eden Yardımcı, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında TIR zarar gördü.Yangın nedeniyle bir süre 2 şeritten sağlanan tüneldeki ulaşım, TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.


Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'da çıkan yangın söndürüldü
Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'da çıkan yangın söndürüldü
Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'da çıkan yangın söndürüldü
Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'da çıkan yangın söndürüldü
Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'da çıkan yangın söndürüldü
Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'da çıkan yangın söndürüldü
Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'da çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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