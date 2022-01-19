Bolu Dağı Tüneli geçişinde karda kayan araçlar ulaşımı aksatıyor

BOLU (AA) - Bolu Dağı Tüneli geçişinde karda kayan araçlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Otoyolun Sarıçökek 1. viyadük mevkisinde kar yağışı bazı araçların yolda kaymasına neden oluyor.

Karayolları ekipleri zaman zaman Anadolu Otoyolu'nda her iki yönde trafik akışını keserek araçların kaldırılması için çalışma yürütüyor.

Ekipler, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması da yapıyor.

Otoyoldan geçişlerine izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar, bekleme alanlarına yönlendiriliyor. Bu araçların D-100 kara yolunu kullanması nedeniyle de Kaynaşlı-Düzce arasında uzun araç kuyruğu oluştu.