Bolu Dağı tüneli en sakin bayramını geçirecek
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Bolu Dağı tüneli en sakin bayramını geçirecek

TÜRKİYE'nin en büyük 2 kenti olan İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı Tüneli açıldığı günden bu yana tarihinin en sakin bayram tatilini geçirecek.

Bolu Dağı tüneli en sakin bayramını geçirecek
23.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:44

TÜRKİYE'nin en büyük 2 kenti olan İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı Tüneli açıldığı günden bu yana tarihinin en sakin bayram tatilini geçirecek. Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda 710 bin aracın geçtiği ve bayram trafiği ile bilinen Bolu Dağı Tüneli'nde görevli personel sayısı da en aza indirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile İstanbul ve Ankara arasında bulunan, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı Tüneli en sakin günlerini yaşıyor. Özellikle bayram tatillerinde yaşanan yoğunlukla bilinen TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bu bayram az araç geçişinin olacağı bekleniyor. Kısıtlama nedeniyle yoldan yalnızca izin belgesi bulunanların, kargo ve ağır tonajlı araçların geçişine izin veriliyor. Koronavirüs salgını öncesi günlük ortalama 20 bin aracın geçiş yaptığı Bolu Dağı Tüneli'nde kısıtlama nedeniyle bu sayının bin ile 2 bin arasında seyretmesi bekleniyor.GEÇEN RAMAZAN BAYRAMI'NDA 710 BİN ARAÇ GEÇMİŞTİ

Geçen yıl Ramazana ayında Bolu Dağı Tüneli'nden 710 bin araç geçiş yapmıştı. Araç geçişinin bu bayramda az olacağı hesap edildiğinden tünel bölgesinde görevli Karayolları personellerinin sayısı da en aza indirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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