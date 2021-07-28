Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır trafiği aksattı
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Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır trafiği aksattı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul yönünde seyreden Uğur Ç. idaresindeki 37 ABK 163 plakalı mermer yüklü tır, Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrildi.

Tırın yan yatması sonucu otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır trafiği aksattı
Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır trafiği aksattı
Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır trafiği aksattı
Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır trafiği aksattı
Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır trafiği aksattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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