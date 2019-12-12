Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı (2)
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Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı (2)

YOL AÇILDITEM yolunun önemli geçiş yeri olan Bolu Dağı Tüneli'nde, saat 14.00'te başlatılan yangın hidratlarındaki teknik kontroller, tamamlandı.

12.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:07
Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı (2)

YOL AÇILDI

TEM yolunun önemli geçiş yeri olan Dağı Tüneli'nde, saat 14.00'te başlatılan yangın hidratlarındaki teknik kontroller, tamamlandı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, 16.00 sıralarında yeniden açıldı. Kontroller sırasında ulaşım, D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinden sağlandı. D-100 yolunda ulaşımda aksama olmadı.


Kaynak: DHA
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