Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı (8) - Haberler
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Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı (8)

Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı (8)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

KARAYOLLARI ARACININ ÜSTÜNE KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ, 1 İŞÇİ YARALANDIBolu'da devam eden yoğun kar yağışı sırasında güzergahta çalışma yapan Karayolları'na ait bir kamyonetin üzerine D-100 karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde yamaçtaki kar kütlesi düştü.

BOLU (DHA) - KARAYOLLARI ARACININ ÜSTÜNE KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ, 1 İŞÇİ YARALANDI

Bolu'da devam eden yoğun kar yağışı sırasında güzergahta çalışma yapan Karayolları'na ait bir kamyonetin üzerine D-100 karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde yamaçtaki kar kütlesi düştü. Araçta bulunan Karayolları işçisi Eray Bozkurt yaralandı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan işçi, Düzce'de kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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