Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı (7)

YOLA ÇADIR KURDULARSon 72 yılın en şiddetli kar yağışının yaşandığı Bolu'da, TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda ulaşımın durmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş yolda mahsur kaldı.

YOLA ÇADIR KURDULAR

Son 72 yılın en şiddetli kar yağışının yaşandığı Bolu'da, TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda ulaşımın durmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş yolda mahsur kaldı. Birçok vatandaş, araçlarında yolun açılmasını beklerken, kamptan dönen bir aile ise yola çadır kurdu. Aile, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde yola kurdukları çadırın içerisinde dondurucu soğukta ısındı.