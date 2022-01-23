Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı (4)

İSTANBUL (DHA) - TEM AÇILDI, D-100'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bolu'da şiddetli kar nedeniyle kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul ve Ankara istikametleri kar küreme çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kapanan diğer geçiş güzergahı D-100 karayolunda ise ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor. Bölgede kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Kış koşullarına uygun olmayan araçlarla kesinlikle yola çıkmayalım. Ayrıca mecbur kalmadıkça, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Bu kar yağışı doğal bir olay. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Olağanüstü bir şekilde ekiplerimiz çalışıyor ve gerekli hizmeti sunmaya çalışıyorlar. Bu şartlar altında trafiğe çıkmamak en doğru yol mecbur olmadıkça. Birkaç gündür bu kadar yoğun kar yağışına rağmen ölümlü kazamız olmadı. Bugün de kayda değer bir kazamız yok. Bolu Dağı'ndan geçecekse eğer bir sürücü buradaki şartları bilmeli ve buna göre hareket etmeli." dedi.