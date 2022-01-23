Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
100 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı olması nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin her iki yönünün tüm taşıtlar için trafiğe kapatıldığını açıkladı.
BOLU (DHA) - D-100 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı olması nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin her iki yönünün tüm taşıtlar için trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri