Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı (2) - Haberler
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Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı (2)

Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

100 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı olması nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin her iki yönünün tüm taşıtlar için trafiğe kapatıldığını açıkladı.

BOLU (DHA) - D-100 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı olması nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin her iki yönünün tüm taşıtlar için trafiğe kapatıldığını açıkladı.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

Karayolları Genel Müdürlüğü, Toros Dağları, Medya, Bolu, Güncel, Haber

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