Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı (2)

100 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı olması nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin her iki yönünün tüm taşıtlar için trafiğe kapatıldığını açıkladı.