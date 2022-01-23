BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul yönünde TIR, kamyon ve tankerlerin geçişine izin verilmiyor. TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. D-100 Karayolu Elmalık mevkisinde uygulama yapan trafik ekipleri, yoğun kar beklentisi ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için TIR'ların İstanbul istikametine geçişine izin vermiyor. TIR ve kamyonlar Abant kavşağından döndürülerek TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tehlike madde taşıyan tankerlerin Bolu Dağı'nı kullanması yasak olduğu için, tankerler D-100 karayolunda yol kenarlarındaki dinlenme tesislerinde bekliyor.