Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 30 metreye düştü - Haberler
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Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 30 metreye düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 30 metreye düştü Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

BOLU (İHA) - Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 30 metreye düştü

BOLU - Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 30 metreye düştü

Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 30 metreye düştü

Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 30 metreye düştü

Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 30 metreye düştü
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Haber: Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 30 metreye düştü - Haberler
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