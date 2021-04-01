Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü
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Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. - BOLU

Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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