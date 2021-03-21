Bolu Dağı sisle kaplandı
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Bolu Dağı sisle kaplandı

21.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:24
Bolu Dağı sisle kaplandı

Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. - BOLU

Bolu Dağı sisle kaplandı
Bolu Dağı sisle kaplandı
Bolu Dağı sisle kaplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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