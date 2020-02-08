Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (3)
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Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (3)

BOLU DAĞI TIR'LARA AÇILDIBolu Dağı'nda, kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte yol TIR'lara açıldı.

08.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:38
Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (3)

DAĞI TIR'LARA AÇILDI

Bolu Dağı'nda, kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte yol TIR'lara açıldı. Kar yağışının gün boyu etkisini artırarak sürdürecek olması nedeniyle yolda aksaklıklar yaşanabileceği bildirildi. Bolu- Zonguldak karayolunda da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol, TIR geçişlerine kapatıldı.


Kaynak: DHA
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