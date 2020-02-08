Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (3)
BOLU DAĞI TIR'LARA AÇILDIBolu Dağı'nda, kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte yol TIR'lara açıldı.
08.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:38
BOLU DAĞI TIR'LARA AÇILDI
Bolu Dağı'nda, kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte yol TIR'lara açıldı. Kar yağışının gün boyu etkisini artırarak sürdürecek olması nedeniyle yolda aksaklıklar yaşanabileceği bildirildi. Bolu- Zonguldak karayolunda da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol, TIR geçişlerine kapatıldı.
Kaynak: DHA