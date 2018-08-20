Bolu Dağı'ndan 4 Günde Yaklaşık 269 Bin Araç Geçti

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yoğun olarak kullandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden 4 günde yaklaşık 269 bin araç geçiş yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinin başladığı cuma günü Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden Ankara istikametine 45 bin 946, İstanbul istikametine ise 24 bin 864 araç geçti.

Bayram trafiğinin en fazla olduğu günlerden cumartesi günü de Ankara istikametine 66 bin 372, İstanbul istikametine ise 28 bin 257 olmak üzere toplam 94 bin 629 araç geçişi gerçekleşti.

Tatilin ikinci günü olan pazar günü ise Ankara istikametine 57 bin 512, İstanbul istikametine 21 bin 7 araç, arife günü saat 16.00'ya kadar otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminden Ankara'ya 15 bin 641, İstanbul istikametine ise 9 bin 806 olmak üzere toplam 25 bin 447 araç geçiş yaptı.

Böylece bayram tatilinin ilk dört günü Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden geçiş yapan araç sayısı 269 bin 405'e ulaştı.

Tatilcilerin en çok geçişi yaptığı gün ise toplam 94 bin 629 araç ile cumartesi günü oldu.

Yetkililer, gece saatlerinde de geçen araçlarla birlikte otoyoldan geçen araç sayısının belirtilen süre içerisinde 300 binin üzerine çıkmasını bekliyor.

Bayram tatili süresince Karayolları, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından güzergahta ek tedbirler alındı. Ekipler, sürücülere dönüş yoluna geçmek için tatilin son gününü beklememe uyarısında bulundu.