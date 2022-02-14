Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bırakıldı

BOLU (AA) - Kış şartlarının ağır geçtiği Bolu Dağı'nda yılkı atları için yemleme çalışması yapıldı.

Atların yoğun olarak bulunduğu Pirahmetler, Küpçüler, Kılıçarslan ve Ağaççılar köyleri ile At Yaylası'na gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, belirli noktalara 700'er kilogram besi yemi ve saman bıraktı.

Ekiplerin yemleme çalışması kış mevsimi boyunca sürecek.