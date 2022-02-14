Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bırakıldı

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bırakıldı

Kış şartlarının ağır geçtiği Bolu Dağı'nda yılkı atları için yemleme çalışması yapıldı.

BOLU (AA) - Kış şartlarının ağır geçtiği Bolu Dağı'nda yılkı atları için yemleme çalışması yapıldı.

Atların yoğun olarak bulunduğu Pirahmetler, Küpçüler, Kılıçarslan ve Ağaççılar köyleri ile At Yaylası'na gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, belirli noktalara 700'er kilogram besi yemi ve saman bıraktı.

Ekiplerin yemleme çalışması kış mevsimi boyunca sürecek.

Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bırakıldı

Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bırakıldı

Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bırakıldı

Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bırakıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title