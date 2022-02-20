Bolu Dağı'ndaki yılkı atları ve yaban hayvanlarına yem bırakıldı

BOLU (AA) - Kış şartlarının ağır geçtiği Bolu Dağı'nda yaşayan yılkı atları ile yaban ve sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Köroğlu Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği üyeleri, atların yoğun bulunduğu Pirahmetler, Küpçüler, Kılıçarslan ve Ağaççılar köyleri ile At Yaylası'nı gezdi.

Ekipler, yılkı atları ile geyik ve karaca türü yaban hayvanları için belirli noktalara 500 kilogram ot, 600 kilogram besi yemi ile 900 kilogram sebze ve meyve bıraktı.

Ayrıca ormanlık alana sokak köpekleri için 50 kilogram mama bırakıldı.

Ekiplerin yemleme çalışması, kış mevsimi boyunca sürecek.