Bolu Dağı'ndaki yılkı atları ve yaban hayvanlarına yem bırakıldı - Haberler
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Bolu Dağı'ndaki yılkı atları ve yaban hayvanlarına yem bırakıldı

AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu Dağı'ndaki yılkı atları ve yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Kış şartlarının ağır geçtiği Bolu Dağı'nda yaşayan yılkı atları ile yaban ve sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

BOLU (AA) - Kış şartlarının ağır geçtiği Bolu Dağı'nda yaşayan yılkı atları ile yaban ve sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Köroğlu Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği üyeleri, atların yoğun bulunduğu Pirahmetler, Küpçüler, Kılıçarslan ve Ağaççılar köyleri ile At Yaylası'nı gezdi.

Ekipler, yılkı atları ile geyik ve karaca türü yaban hayvanları için belirli noktalara 500 kilogram ot, 600 kilogram besi yemi ile 900 kilogram sebze ve meyve bıraktı.

Ayrıca ormanlık alana sokak köpekleri için 50 kilogram mama bırakıldı.

Ekiplerin yemleme çalışması, kış mevsimi boyunca sürecek.

Bolu Dağı'ndaki yılkı atları ve yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Bolu Dağı'ndaki yılkı atları ve yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Bolu Dağı'ndaki yılkı atları ve yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Bolu Dağı'ndaki yılkı atları ve yaban hayvanlarına yem bırakıldı

AA / Zafer Göder - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sokak Hayvanları, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Haberler

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