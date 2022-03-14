Bolu Dağı'ndaki kar manzarası havadan görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı'ndaki kar manzarası havadan görüntülendi

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu Dağı'ndaki kar manzarası havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.

BOLU (AA) - Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile şehrin yüksek kesimlerinde iki gün boyunca kar etkili oldu.

Yağışın ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nda seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

Dağları kaplayan beyaz örtü, dron ile görüntülendi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title