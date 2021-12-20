Bolu Dağı'ndaki kar güzelliği drone ile görüntülendi - Haberler
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Bolu Dağı'ndaki kar güzelliği drone ile görüntülendi

Bolu Dağı'ndaki kar güzelliği drone ile görüntülendi
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

BOLU (AA) - Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde 4 gündür aralıklarla yağan Kar, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi, Güzeldere ve Samandere şelaleleri ile Topuk ve Kardüz yaylalarını beyaza bürüdü.

Bolu Dağı'nın Düzce kesimindeki kar manzarası, güneşin ortaya çıkmasıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Manzara, drone ile de görüntülendi.

Bolu Dağı'ndaki kar güzelliği drone ile görüntülendi

Bolu Dağı'ndaki kar güzelliği drone ile görüntülendi

Bolu Dağı'ndaki kar güzelliği drone ile görüntülendi

Bolu Dağı'ndaki kar güzelliği drone ile görüntülendi

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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