BOLU DAĞI'NDA YOL KENARINDA BİRİKEN KARLAR TEMİZLENDİ - Haberler
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BOLU DAĞI'NDA YOL KENARINDA BİRİKEN KARLAR TEMİZLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde İstanbul istikameti, saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatılarak yol kenarlarındaki karlar temizlendi.

İSTANBUL (DHA) - BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde İstanbul istikameti, saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatılarak yol kenarlarındaki karlar temizlendi.

Karayolları ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde yol kenarındaki kar yığınlarının kaldırılması için gece çalışma yaptı. Çalışma kapsamında TEM'in İstanbul yönü saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatıldı. Ekipler, yol kenarlarında biriken karları yeşil alanlara püskürttü. İş makineleriyle yol kenarında biriken karlar temizlendi. Çalışma sırasında ulaşım D-100 karayolundan sağlanırken, karların temizlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

BOLU DAĞI'NDA YOL KENARINDA BİRİKEN KARLAR TEMİZLENDİ

BOLU DAĞI'NDA YOL KENARINDA BİRİKEN KARLAR TEMİZLENDİ

BOLU DAĞI'NDA YOL KENARINDA BİRİKEN KARLAR TEMİZLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Toros Dağları, TEM Otoyolu, İstanbul, Bolu, Güncel, Haber

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