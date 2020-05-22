Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor Yoğun sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor.

22.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:40

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor

DÜZCE - Yoğun sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin, Düzce ve Bolu kesimlerinde etkili olan yoğun yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Kara yolunun özellikle Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Sarıçökek mevkileriyle Bolu kesimindeki Seymenler, Elmalık ve Köroğlu mevkilerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda polis ve karayolları ekipleri, trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alıyor. Ekipler sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: İHA

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