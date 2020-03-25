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Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksattı

Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinde yoğun sis ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

25.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:16
Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksattı

Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinde yoğun sis ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

Türkiye'nin en önemli kara yolu ulaşımının sağlandığı Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde dün akşamdan bu yana etkili olan hafif yağış yerini sabah saatlerinde yoğun sise bıraktı.

Kara yolunun özellikle Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Bakacak, Taşaltı, Sarıçökek ve Kaynaşlı mevkilerinde görüş mesafesinin yaklaşık 20 metreye düşmesi nedeniyle ulaşımda yer yer aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri güzergahta sürekli ring halinde bulunarak, sürücülere yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağış ve zaman zaman yoğun sisin görüleceğini belirtti.

Kaynak: AA

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