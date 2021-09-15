Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü - Haberler
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Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü

Bolu'da D100 Karayolu Bolu Dağı mevkisinde yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da D100 Karayolu Bolu Dağı mevkisinde yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. - BOLU

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü - Haberler
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