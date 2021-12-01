Bolu Dağı'nda yoğun sis - Haberler
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Bolu Dağı'nda yoğun sis

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu Dağı'nda yoğun sis Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

BOLU (İHA) - Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

BOLU - Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis ve karla karışık yağmur etkili oluyor. Özellikle D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri

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