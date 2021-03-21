Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu
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Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu

21.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:09
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis etkili oldu.

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis etkili oldu. Yolda görüş mesafesi bazı kesimlerde 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle D-100 karayolunda görüş mesafesi bazı kesimlerde 20 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda aracın olduğu yolda, araçlar sis nedeniyle trafikte yavaş ilerledi.


Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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