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Bolu Dağı'nda yoğun sis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolu Dağı'nda yoğun sisDÜZCE – Düzce'de akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Bolu Dağı geçiş güzergahında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

DÜZCE (İHA) - Bolu Dağı'nda yoğun sis

DÜZCE – Düzce'de akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Bolu Dağı geçiş güzergahında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Düzce'de, geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Bolu Dağı'nda da etkili olan kar yağışının ardından güzergahta sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı ve sis etkili oluyor. Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler güçlükle ilerliyor.

Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa

Toros Dağları, Düzce, Bolu, kar, 3. Sayfa, Haber

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