BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS
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BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı.

BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS
BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS
BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS
BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS
BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS
BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS
BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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