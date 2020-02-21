Bolu Dağı'nda yoğun sis
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Bolu Dağı'nda yoğun sis

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun sis ve yağmur, ulaşımı etkilerken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

21.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:29
Bolu Dağı'nda yoğun sis

Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun sis ve yağmur, ulaşımı etkilerken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

ve 'nın birbirine bağlandığı Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerlerken, bölgede zaman zaman yağmur da etkili oldu. 


Kaynak: DHA
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