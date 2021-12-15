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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor Bolu Dağı kar yağışıyla beyazlara büründü Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırırken, yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

BOLU (İHA) - Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı kar yağışıyla beyazlara büründü

BOLU - Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırırken, yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolayan karayolları ekipleri D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

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