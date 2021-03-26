Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Güncel

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı Sis ve tipi şeklinde yağan kar ulaşımı olumsuz etkiliyor Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda mart ayında yağan kar yağışı etkisini arttırdı.

Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı
Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Sis ve tipi şeklinde yağan kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda mart ayında yağan kar yağışı etkisini arttırdı. Tipi halinde yoğun bir şekilde yağan yağış ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda tipi halinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle Düzce'nin Kaynaşlı, Bakacak ve Karanlıkdere bölgelerinde etkili olan sis nedeni ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Yoğun bir şekilde yağan kar nedeni ile ağır tonajlı araçlar kontrollü olarak dağa gönderilirken, karayolları ekipleri de yolun açık olması için 6 araçla sürekli kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan bölgede kar kalınlığı ise yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Jason Statham Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 21:05:31. #1.15#
title