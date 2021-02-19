Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

19.02.2021 09:06 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:12

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yoğun şekilde sürüyor.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ile Bolu Dağı viyadükleri; D-100 kara yolunda Bolu Dağı Polisevi, Elmalık ve Abant Kavşağı mevkilerinde etkili oluyor.

Bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için karayolları ekipleri aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde bulunan Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde de kar yoğun şekilde etkisini sürdürüyor.

Polis ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları, kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takozu bulunmayan araçların bu güzergahı kullanmaması uyarısında bulunuyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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