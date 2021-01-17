Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

17.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:21
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı etkili olurken, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı etkili olurken, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. 

Bolu'da kar yağışı bu sabah etkisini artırarak devam etti. D-100 ve TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 900 rakımlı bölgedeki yeşil alanlarda kar kalınlığı, 40 santimetreye kadar ulaştı. Sürücüler, TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede kar yağışı, yoğun şekilde devam ediyor.


Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Bursa Esenyurt Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 14:23:53. #1.14#
title