Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

22.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:55

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı Dün akşam saatlerinde Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de etkili olan kar yağışı Bolu Dağı'na ulaştı.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

DÜZCE - Dün akşam saatlerinde Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de etkili olan kar yağışı Bolu Dağı'na ulaştı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Asfalt beyaz örtü ile kaplanırken, ekipler yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun tipi şeklinde devam eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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