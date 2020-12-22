Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı Dün akşam saatlerinde Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de etkili olan kar yağışı Bolu Dağı'na ulaştı.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

DÜZCE - Dün akşam saatlerinde Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de etkili olan kar yağışı Bolu Dağı'na ulaştı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Asfalt beyaz örtü ile kaplanırken, ekipler yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun tipi şeklinde devam eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı