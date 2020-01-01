Bolu dağı'nda yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİBolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde gün içinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artırdı.
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)
KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİ
Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde gün içinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışı, TEM ve D-100 geçişlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ekipleri de bölgede sürücüleri kar yağışına karşın dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor.