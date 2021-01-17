Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)

17.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:38
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)

ŞİDDETİ ARTTI, TRAFİK AKSIYORBolu Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor.

ŞİDDETİ ARTTI, TRAFİK AKSIYOR

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor. Yolların hem Ankara hem de İstanbul yönleri araçların yolda kalması ve hasarlı kazalar nedeniyle zaman zaman trafiğe kapalı kalıyor. Kar yağışının şiddeti nedeniyle çok sayıda araç sürücüsü de kar yağışının etkisini azaltmasını beklemek için Bolu Dağı'nın Elmalık mevkiinde bulunan dinlenme tesislerine araçlarını park etti. Karayolları ekipleri sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Polis ve jandarma ekipleri de herhangi bir yol kapandığında araçları diğer alternatif yollara yönlendiriyor. Bölgede kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

 


Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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