Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)

KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİBolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde gün içinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artırdı.

01.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:26
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)

KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİ

Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde gün içinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışı, TEM ve D-100 geçişlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ekipleri de bölgede sürücüleri kar yağışına karşın dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor.


Kaynak: DHA
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