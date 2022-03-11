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Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bölgede iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım olumsuz etkileniyor.

D-100 kara yolunda ekipler, yaşanabilecek kazaların önüne geçmek ve yolda biriken karların temizlenmesi için trafik akışını zaman zaman keserek kar küreme çalışması yapıyor.

Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu kesiminde ise ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Bu araçlar, tır parkları ve istasyonlara yönlendirilerek bekletiliyor.

Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

AA / Ömer Ürer - Güncel

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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