Bolu Dağı'nda yapılan yol kontrolünde kaçak içki ele geçirildi
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Bolu Dağı'nda yapılan yol kontrolünde kaçak içki ele geçirildi

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde jandarma ekipleri tarafından bir araçta 40 şişe kaçak içki ele geçirildi.

17.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:52

D-100 kara yolunun Dağı kesiminde ekipleri tarafından bir araçta 40 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce D-100 kara yolunun Ankara yönü Karanlıkdere mevkinde yol kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde durdurulan hafif ticari aracın sürücüsünün şüpheli hareketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı ve araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada kutu valiz içerisinde 40 şişe değişik markalarda kaçak içki bulundu.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü Ö.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bolu Dağı'nda yapılan yol kontrolünde kaçak içki ele geçirildi
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