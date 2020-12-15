Bolu Dağı'nda yağmur ve sis ulaşımı etkiledi

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak, ulaşımı yavaşlattı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 kara yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Otoyol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Bölgede ayrıca sağanak da etkisini gösterdi. Sürücüler yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK