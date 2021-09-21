Bolu Dağı'nda yağmur ve sis etkili oluyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda yağmur ve sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Bolu Dağı'nda yağmur ve sis etkili oluyor Sisle kaplı yol havadan görüntülendi D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda yağmur ve sis etkili oluyor

Sisle kaplı yol havadan görüntülendi

DÜZCE - D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Sisle kaplı yol havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahları arasında olan Bolu Dağı'nda sağanak yağış ve sis etkili oluyor. D-100 Karayolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın ve sisin devam edeceğini bildirdi.

Bolu Dağı'nda yağmur ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda yağmur ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda yağmur ve sis etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Bolu Dağı'nda yağmur ve sis etkili oluyor
İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu Dağı'nda yağmur ve sis etkili oluyor - Haberler
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