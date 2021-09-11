Bolu Dağı'nda yağış ve sis etkili oluyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda yağış ve sis etkili oluyor

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Bolu Dağı'nda yağış ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yağmur ve sis etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yağmur ve sis etkisini gösteriyor.

Bölgede Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sis ve hafif yağış nedeniyle bölgedeki trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın ve sisin bir süre daha devam edeceğini kaydetti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu Dağı'nda yağış ve sis etkili oluyor - Haberler
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