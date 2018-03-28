Bolu Dağı'nda ve Düzce Merkezde Yoğun Sis

DÜZCE(İHA) – Bolu Dağı ve Düzce'de yoğun sis etkili oluyor. Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşürürken kent merkezinde ise 30 metreye düştü.

Düzce'de güne sisle uyandı. Sis nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle işe ve okula giden vatandaşlar zorluk yaşadı. - DÜZCE