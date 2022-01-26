Bolu Dağı'nda ulaşım rahat sağlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı'nda ulaşım rahat sağlanıyor

Bolu Dağı'nda ulaşım rahat sağlanıyor

Bolu'da, kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor.

BOLU (İHA) - Bolu'da, kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor. Karayolları ekipleri ise kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Bolu'da, geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişlerinde trafiğin durmasına sebep olan kar yağışı etkisini azalttı. Kar yağışının durmasıyla birlikte güzergahta ulaşım rahat şekilde sağlanıyor. Karayolları ekipleri ise TEM Otoyolu ve D100 karayolu üzerinde yol genişletme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Otoyol üzerinde bulunan köprülerde biriken karların araçların üzerine düşmemesi için zaman zaman polis ekipleri tarafından ulaşıma kapatılan güzergahta sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

(Faruk Çidem/İHA)

Bolu Dağı'nda ulaşım rahat sağlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title