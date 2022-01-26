Bolu Dağı'nda ulaşım rahat sağlanıyor

BOLU (İHA) - Bolu'da, kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor. Karayolları ekipleri ise kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Bolu'da, geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişlerinde trafiğin durmasına sebep olan kar yağışı etkisini azalttı. Kar yağışının durmasıyla birlikte güzergahta ulaşım rahat şekilde sağlanıyor. Karayolları ekipleri ise TEM Otoyolu ve D100 karayolu üzerinde yol genişletme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Otoyol üzerinde bulunan köprülerde biriken karların araçların üzerine düşmemesi için zaman zaman polis ekipleri tarafından ulaşıma kapatılan güzergahta sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

(Faruk Çidem/İHA)

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