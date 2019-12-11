Bolu Dağı'nda tomruk yüklü tır kaza yaptı, tomruklar yola saçıldı

11.12.2019 00:27 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:32

Tem Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında tomruk yüklü tır, önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada tomruklar yola saçıldı.



Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı Tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Soner K. idaresindeki 31 VK 410 plakalı tır Bolu Dağı Tüneli çıkışında önünde seyir halinde olan Ersoy B. idaresindeki 74 AJ 002 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Soner K. idaresindeki tırda bulunan tomruklar sağ şeride saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken sağ ve emniyet şeridine saçılan tomruklar nedeni ile Karayolları ekipleri bölgede önlem aldı. Kazada emniyet şeridi ile birlikte sağ şerit trafiğe kapandı. Ekipler tomrukların ve aracın çekilmesi için çalışma başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA