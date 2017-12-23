Bolu Dağı'nda Tır'ların Geçişine İzin Verilmiyor (2)

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR



Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ve trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yollar açık tutuldu. Ulaşımın zaman zaman güçleştiği bölgede, trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından TIR'ların geçişine izin verdi. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.