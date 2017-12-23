Bolu Dağı'nda Tır'ların Geçişine İzin Verilmiyor /ek

Bolu Dağı'nda Tır'ların Geçişine İzin Verilmiyor /ek

Bolu Dağı'nda TIR'ların geçişine izin verilmiyor /EKKAR YAĞIŞI SÜRÜYORBolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda TIR'ların geçişine izin verilmiyor/EK

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ve trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalarla TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu ulaşıma açık tutulurken, ulaşım güçlükle sağlandı. Trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından TIR'ların geçişine izin verdi. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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