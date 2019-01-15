Bolu Dağı'nda Tır Kazası İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı
Bolu Dağı'nda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan D-100 karayolunun Bolu Dağı Bakacak mevkiinde kontrolden çıkan TIR, kayarak bariyerlere çarpıp yolu kapattı.
Bolu Dağı'nda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan D-100 karayolunun Bolu Dağı Bakacak mevkiinde kontrolden çıkan TIR, kayarak bariyerlere çarpıp yolu kapattı. Kaza sonrası İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Bariyerlere çarpan 34 FVH 09 plakalı TIR'ın sürücüsü kapıların açılmaması nedeniyle aracın içinde mahsur kalırken, ekiplerin sürücüyü araçtan çıkarma çalışması sürüyor. Sürücünün araçtan çıkarılmasıyla, TIR'ın yoldan kaldırılma çalışmaları başlayacak. - Zce
Kaynak: DHA