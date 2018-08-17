Bolu Dağı'nda Tatilcilere Yağış Sürprizi

DÜZCE(İHA) – 9 Günlük Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile İstanbul'dan Ankara istikametine yoğun trafik akışı başladı. Tatilciler TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde ise yağmur sürprizi ile karşılaştılar.

9 günlük bayram tatili mesai bitiminin ardından başladı. Uzun tatili memleketlerinde geçirmek isteyenler ise yollarda yoğunluk oluşturuyor. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde tatilciler akıcı bir yoğunluk oluştururken, polis ekipleri de kısa mesafede denetimlerini sıklaştırdı.

Tatilciler güneşli ve sıcak havanın ardından Bolu Dağı'nda yağmur sürprizi ile karşılaştılar. - DÜZCE