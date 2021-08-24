Bolu Dağı'nda, tankerden yola sızan metanol ulaşımda aksamaya neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda, tankerden yola sızan metanol ulaşımda aksamaya neden oldu

Bolu Dağı'nda, tankerden yola sızan metanol ulaşımda aksamaya neden oldu
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kendini çeken tırdan kurtularak yola metanol akıtan tanker nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kendini çeken tırdan kurtularak yola metanol akıtan tanker nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Tankerine Kocaeli'den yüklenen metanol ile D-100 karayolu üzerinden Kastamonu istikametine seyreden Fikri Turguttaş idaresindeki 41 ABS 187 plakalı tırın çektiği tanker, Bolu Dağı'nın Bakacak mevkisinde tırdan kurtularak yola oturdu.

Bu esnada delinen tankerde bulunan metanol yola akmaya başladı.

Tırının arkasında gerekli güvenlik önlemlerini alan sürücü karayolları ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yanıcı ve parlayıcı özelliği bulunan metanolün yanma ihtimaline karşı itfaiyeden yardım isterken, tankerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bölgeye gelen sürücünün arkadaşları tankerin delinen kısmına tahta ve şambrelden bir tıpa yaparak çaktı. Bu esnada itfaiye ekipleri sürekli yolu yıkayarak olası yangın riskine karşı önlem aldı.

Tankerden sızan metanol miktarının azaltılmasının ardından olay yerine gelen başka bir tıra takılan tanker, yol kenarındaki park alanına çekilerek tamir edildi.

Ekiplerin çalışması esnasında yaklaşık 4 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, daha sonra normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Zeynep Gül Yılmaz Ali Mahir Başarır Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Burak Özçivit Fahriye Evcen
Spor Muslera Arda Turan Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bolu Dağı'nda, tankerden yola sızan metanol ulaşımda aksamaya neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 01:42:07. #1.16#

title